Ghana: possibile convocazione per Felix. Ma la Roma è contraria

Momento magico per Felix. Dopo esser stato promosso in prima squadra da Mourinho ed esser sceso in campo contro Cagliari e Milan, è stato anche elogiato pubblicamente dal tecnico nella conferenza stampa alla viglia di Roma-Bodo Glimt. Arriva però anche un'altra bella notizia per il giovane attaccante della Roma: secondo quanto riferisce il giornalista sportivo ghanese Owuraku Ampofo di Joy News, la federazione calcistica del Ghana avrebbe convocato Felix Afena-Gyan in occasione dei due match di qualificazione al Mondiale con Etiopia e Sudafrica, ma la Roma si sarebbe opposta alla sua convocazione.

Sarebbero i due motivi dietro il no del club giallorosso: secondo la Roma per Felix sarebbe ancora troppo presto per impegnarsi nel circuito della nazionale maggiore, inoltre la società teme che se l'attaccante dicesse sì alla convocazione dovrebbe poi prendere parte alla spedizione del Ghana in Coppa d'Africa.

?? Felix Afena-Gyan has been invited to the Black Stars squad. However;

❌ Roma feel it is too early in the 18-year old's development to have him fully committed to senior international football

❌ They fear that Felix may leave for the AFCON in January if he accepts the invite pic.twitter.com/VCpcsQeycS

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) November 3, 2021