Qatar 2022: i giocatori saranno a disposizione delle nazionali UEFA ad una sola settimana dal debutto

Nell'eterno conflitto di interessi tra rappresentative nazionali e squadre di club, spunta una nuova questione in vista dei mondiali fissati per 2022 in Qatar. La prima edizione invernale della competizione pone infatti il problema della sospensione della stagione in corso, ma i termini per la messa a disposizione dei giocatori alle rispettive rappresentative saranno piuttosto ristretti, almeno per quanto riguarda le nazionali europee. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese, infatti, i vari calciatori potranno rispondere alle convocazioni di propri ct solo ad una settimana dall'inizio del mondiale - fissato per il 21 novembre 2022 -.

(lequipe.fr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE