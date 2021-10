Andorra-Inghilterra: Abraham parte titolare (FOTO)

Tammy Abraham partirà titolare nel match tra Inghilterra e Andorra. Nelle ore prima del match Gareth Southgate, il commissario tecnico della nazionale inglese, aveva parlato molto bene dell'attaccante inglese, dicendosi soddisfatto per quello che il numero 9 della Roma sta facendo con la maglia giallorossa e a conferma dell'ottimo momento che Tammy sta vivendo sotto la guida di Mourinho, questa sera è arrivata anche la titolarità con la maglia dei "Tre Leoni".

Here it is... your #ThreeLions team to take on Andorra! ? pic.twitter.com/2DM8OBfjPw

— England (@England) October 9, 2021