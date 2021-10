Inghilterra, Southgate: "Abraham? Felici per quel che sta facendo alla Roma, la Serie A una buona opportunità per lui"

Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, alla vigilia del match contro Andorra, ha parlato in conferenza stampa, spendendo parole anche per il romanista Abraham:

"Abbiamo parlato di Tammy quando abbiamo annunciato i convocati e resa nota la nostra felicità per quel che stava facendo alla Roma. Questo è un grande passo per un giovane giocatore. A volte un giocatore viene considerato giovane dallo staff, dalle altre squadre e dai tifosi. Quando ti trasferisci la dinamica è differente. Tutti vogliono essere acquistati da un club, rappresenta una sensazione diversa. Forse si aggiunge ulteriore pressione per giocare bene. Gioca in una squadra che lotta per la vetta, per cui ogni gara conta. Con le marcature in Italia deve lavorare di più per trovare spazio. Giocare in Serie A sarà per lui una buona opportunità"