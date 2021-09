LIVE - Uruguay, fastidio al bicipite femorale sinistro per Vina. Esami nelle prossime 48 ore

Ancora una volta nazionali indigeste per la Roma. Nel corso della gara di questa notte tra Perù e Uruguay, terminata con il punteggio di 1-1, Matias Vina ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare.

20:00 - Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista uruguaiano Rodrigo Romano, Vina avrebbe accusato un fastidio molto forte al bicipite femorale sinistro. Il giocatore non prenderà parte alla gara contro la Bolivia, in programma lunedì sera, e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami medici. Il recupero, stando al post del giornalista, non dovrebbe essere molto lungo.

Matias Viña tiene una molestia muy fuerte en un izquiotibial. Lo van a estudiar en estas horas. La recuperación es muy corta de cara al domingo. Hoy, es duda para enfrentar a Bolivia. pic.twitter.com/PNQZdorQnV — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) September 3, 2021

15:30 - Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT il calciatore ha fatto rientro in Uruguay dopo la trasferta peruviana e nelle prossime 48 ore verrà sottoposto ad esami strumentali. I medici della Roma sono in costante contatti con lo staff medico della "Celeste": i primi riscontri sull'infortunio sembrano positivi, ma per l'ultima parola bisognerà attendere l'esito degli accertamenti.