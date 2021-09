Roma in contatto con Diawara: Nazionale guineana in un luogo sicuro in albergo

Apprensione in casa Roma dopo il colpo di Stato in Guinea messo in atto dalle forze speciali dell'esercito guidate dal colonnello Doumbouya. Di conseguenza è stato rinviato il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Guinea, dove milita il romanista Amadou Diawara, e Marocco.

Il club giallorosso ieri sera si è messo in contatto con il centrocampista e la Nazionale, la squadra si trova in albergo in un luogo sicuro. Seguiranno aggiornamenti in serata.