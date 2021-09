Tentato colpo di stato in Guinea, rinviato il match con il Marocco. Nazionali bloccate in hotel, c'è anche Diawara

Il tentato colpo di stato in Guinea cambia i piani delle nazionali. La situazione di grande confusione nel paese africano fa saltare il match di qualificazione ai Mondiali tra la nazionale guineana, a cui si è aggregato anche il romanista Amadou Diawara, e il Marocco, inizialmente in programma lunedì 6 settembre.

Questa mattina nella Capitale Conarky il quartiere del palazzo presidenziale è stato teatro di un conflitto a fuoco. A guidare l'insurrezione il Gruppo delle Forze Speciali, un'unità d'elite dell'esercito guidata dal colonnello Mamady Doumbouya. Incerta la sorte del presidente Alpha Condé: nelle scorse ore si era diffusa la voce di un suo arresto da parte degli insorti, notizia però non confermata dal suo staff.

Riguardo la situazione dei calciatori, entrambe le squadre sono rimaste bloccate in sicurezza nei rispettivi hotel. Questa mattina sia Guinea che Marocco avrebbero dovuto allenarsi allo stadio di Conarky, seduta poi annullata in seguito ai fatti avvenuti nella capitale guineana. Le due federazioni sono in contatto con la Fifa per decidere il da farsi. Di fronte all'impossibilità di giocare in Guinea ha preso corpo l'ipotesi del rinvio del match, ma non è esclusa la possibilità di un inversione di campo e che la partita si giochi in Marocco, invertendo così l'ordine del calendario (si tornerebbe a giocare in Guinea a novembre).

Notizie ancora incerte, così come è incerto il rientro dei giocatori nei rispettivi club, visto che i golpisti hanno annunciato in video diffuso sui social la chiusura delle frontiere aeree e terrestri. Mohamed Makrouf, uno dei funzionari della Federcalcio marocchina, ha dichiarato all'agenzia di stampa francese che i suoi giocatori sono "al sicuro e al momento si trovano in un hotel un po' lontano dalla zona di tensione. I funzionari marocchini stanno lavorando per evacuare la squadra, un aereo è già pronto a partire in aeroporto"

(afp)

"Stiamo aspettando il permesso per andare in aeroporto, per il momento siamo bloccati. Un aereo ci sta aspettando, ma non ci è permesso partire. E per raggiungere l'aeroporto ci vuole quasi un'ora. Quando si sentono spari all'esterno, la sicurezza non è garantita al 100%. I nostri giocatori non si sentono al sicuro, la preoccupazione sicuramente c'è". A parlare della situazione in Guinea è Vahid Halihodzic, commissario tecnico del Marocco.