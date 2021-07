Italia, Florenzi: "Emozionante tornare a Roma con la coppa" (VIDEO)

SKY SPORT - Tra i romanisti campioni d'Europa con l'Italia c'è anche Alessandro Florenzi, in questa stagione al prestito al Psg, che dopo la vittoria contro l'Inghilterra ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva: "So che queste parole lo faranno arrabbiare, ma è importante che tutti lo sappiano. Noi abbiamo un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, come ci si deve comportare in qualsiasi ambiente ti trovi e in qualsiasi situazione. Per noi è speciale, questa vittoria senza di lui, così come senza Mancini e gli altri, non sarebbe niente. Lui è un esempio vivente, mi odierà per queste parole ma se le merita".

"Non è stato un percorso facile, soprattutto per me. Ma questo gruppo ha dimostrato che chiunque gioca è titolare - continua -. Ero pronto per calciare il sesto rigore, ma per fortuna Donnarumma non me l'ha fatto tirare. Sarà davvero emozionante tornare a Roma con la coppa. Loro erano convinti di vincere ma hanno fatto i conti senza l'oste. Non è 'it's coming Home' ma 'it's coming Rome', hanno sbagliato solo una consonante".

