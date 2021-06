Euro 2020, Mourinho pizzica Deschamps: "Si è tirato la zappa sui piedi togliendo Griezmann all'89'..."

TALKSPORT - Nel consueto appuntamento mattutino, dove è ospite José Mourinho, nel giorno di Inghilterra-Germania, in programma alle 18, dall'allenatore della Roma arriva una stoccata a Deschamps, ct della Francia, ieri clamorosamente eliminata dalla Svizzera. Queste le parole dello Special One: "Deschamps ha commesso un errore. Prima di un possibile supplementare non si può cambiare Griezmann all'89'. Alla fine vai ai supplementari e ti tiri la zappa sui piedi perché lo hai sostituito all'ultimo minuto. Questo servirà come esperienza".

“They had fun too early.” ??

“Deschamps made one mistake that I have been thinking about many, many times.”

José Mourinho explains where it all went wrong for France at #EURO2020. pic.twitter.com/J51jMuAwvN

