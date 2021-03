Spagna Under 21, VILLAR: "Buona occasione per mettermi in mostra, la partita contro l'Italia sarà speciale. Voglio proseguire bene la stagione con la Roma"

A margine della vittoria della Spagna under 21 sui pari età della Slovenia, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Gonzalo Villar, decisivo con una rete. Queste le sue parole:

"Sapevo che era una buona occasione per dimostrare la fiducia con cui sto giocando quest'anno. Quando giochi in altri paesi non sei molto in mostra ed è stata una buona occasione"

Sabato prossimo Spagna-Italia

Ho compagni di squadra a Roma sia della Spagna - Borja Mayoral - sia dell'Italia, è un partita speciale con me. Ora ciò che mi interessa è riposare bene ed essere preparato per la gara di sabato contro l’Italia, oltre a continuare questa stagione che sta andando bene sia con la Roma sia con la Spagna”.

La partita contro la Slovenia

Bisogna tenere presente che ci sono giocatori che vengono da posti diversi e ci siamo allenati per una giornata e mezzo insieme; sapevamo che sarebbe stato difficile. Nella ripresa abbiamo capito meglio dove c'erano gli spazi e siamo riusciti a vincere

La nazionale maggiore

Per noi è un orgoglio vedere che i nostri compagni di squadra stanno con la nazionale maggiore. È il sogno e l'obiettivo di tutti noi che siamo nell'under 21. E' una fase di passaggio e ovviamente l'obiettivo è quello di fare il salto

Esperienza

È un po 'difficile perché ci siamo allenati tutti insieme un giorno e ognuno viene da una squadra, i primi minuti non sono stati facili, ma dopo l'intervallo abbiamo capito quale fosse la chiave della partita e siamo riusciti anche a segnare. qualche traguardo in più.

L'intervento di Villar è poi proseguito in conferenza stampa:

Sulla possibilità di mostrarsi al calcio spagnolo:

Fino ad oggi ci sono molte persone in Spagna che non mi hanno visto giocare una sola partita, capisco che si possa non seguire la Roma, quindi considero quella di stasera un'opportunità per mostrare il mio calcio e la sicurezza con cui sto giocando. Ne sono molto felice.

Sulla partita contro l'Italia:

Per me è molto speciale, è importante, ho letto che Tonali è stato espulso ed è un peccato perché non vedevo l'ora di cimentarmi in un duello con lui. È una partita speciale per me e per Brahim (Diaz, ndr). Bisogna riposarsi e pensare a sabato, manca davvero poco.

Sui paragoni illustri:

È vero che quando un giocatore gioca una buona partita si cercano paragoni tendenzialmente esagerati. Non sono preoccupato, ho bisogno di riposare bene e godermi una stagione in cui le cose stanno andando molto bene. con il mio club e con la selezione.