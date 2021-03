Italia: Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy titolari nella gara contro la Lituania (FOTO)

L'Italia del ct Mancini si prepara a scendere in campo alle 20:45 sul terreno della Lituania, dove gli azzurri giocheranno una gara valida per la qualificazione al prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Il tecnico ha scelto di impiegare nell'undici iniziale tre giocatori della Roma, Gianluca Mancini nella linea difensiva, Lorenzo Pellegrini a metà campo ed El Shaarawy in attacco. Una notizia che fa bene sperare per le condizioni del numero 7 giallorosso, che avrebbe ricevuto una botta al ginocchio durante uno degli allenamenti. Le sue condizioni sarebbero state valutate a ridosso del match, e a quanto pare non sembra esserci stato nulla di grave.