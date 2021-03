Bosnia: ieri niente allenamento di rifinitura per Dzeko

In ritiro con la Bosnia, che nel pomeriggio alle 18.00 affronterà Costa Rica in amichevole, Edin Dzeko ieri non ha sostenuto l'allenamento di rifinitura con la squadra e, insieme a Miralem Pjanic, è rimasto in albergo. È quanto riferisce il sito bosniaco.

L'attaccante giallorosso aveva accusato un fastidio al flessore della coscia destra nell'ultima sfida di campionato contro il Napoli, l'allarme era poi rientrato e mercoledì sera con la maglia della Bosnia ha disputato 90 minuti contro la Finlandia.

(ba.n1info.com)

