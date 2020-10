Italia, Mancini: "Pellegrini ha giocato bene"

"Purtroppo abbiamo avuto diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, ma penso che un po' ci ha penalizzato il campo che era veramente in condizioni pessime, ma la squadra ha giocato bene. Al di là del risultato, che sicuramente non ci premia, siamo felici ugualmente. Il campo era bruttissimo e noi qualche errore di troppo lo abbiamo commesso. La squadra è stata sempre in attacco, volevamo vincere, non ci siamo riusciti, capita". Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini alla Rai al termine della gara pareggiata in Polonia 0-0 in Nations League. "Il primo tempo lo dovevamo chiudere con uno o due gol di vantaggio, non è avvenuto, pazienza. Belotti? Abbiamo pensato fosse la scelta giusta, ha giocato bene. Pellegrini? Ha giocato bene e veniva anche dall'operazione. Kean? E' giovane e sicuramente può migliorare molto", ha aggiunto Mancini che sulla presenza del pubblico a Danzica si è limitato a dire: "Bello".