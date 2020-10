Nations League, Polonia-Italia: Pellegrini titolare (FOTO)

Dopo l'amichevole con la Moldova, spazio alla Nations League: l'Italia è attesa alle 20.45 dalla Polonia allo 'Stadion Energa' di Danzica nel match valido per la terza giornata del gruppo A. Tra gli undici titolari scelti da Roberto Mancini c'è anche il giallorosso Lorenzo Pellegrini, schierato a sinistra nel tridente offensivo completato da Chiesa e Belotti. In panchina i romanisti Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante, out Gianluca Mancini.