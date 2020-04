Italia, Mancini: "Zaniolo crescerà, un anno in più sarà importante per lui. Il suo ruolo è la mezzala" (VIDEO)

SPORT MEDIASET - "Siamo una delle Nazionali più giovani quindi un anno in più d’esperienza farà migliorare il bagaglio di ognuno, sia tecnico che atletico". Ne è sicuro il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva dove ha poi dichiarato: "Ci ha fatto piacere riavvicinare i tifosi alla nazionale dopo un periodo difficile. Abbiamo raggiunto ciò attraverso ottime partite e facendo divertire le persone: il merito è dei ragazzi che hanno capito che non erano così male come giocatori. Dovevamo solo credere in noi stessi fin dal primo giorno". Su Zaniolo l'ex tecnico dell'Inter ha aggiunto: "Crescerà come gli altri ragazzi più giovani. Un anno in più sarà importante per lui. Come ruolo, la prima volta che l’ho visto ha giocato come mezzala e credo che quella sia la sua posizione. Poi ha la possibilità di giocare anche come d’esterno destro o come sta giocando nella Roma a volte, sono delle opzioni in più". Infine una battuta su De Rossi: "Credo che lui farà il patentino in questi mesi. C’era stata la possibilità di stare con me poi, giustamente, ha preferito fare un’esperienza diversa. Vedremo in futuro".

