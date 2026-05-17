Roma-Lazio, EL SHAARAWY: "Un orgoglio il tributo dei tifosi, questa società mi ha dato tutto. Meritiamo la Champions"

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alla doppietta di Gianluca Mancini e porta a casa la seconda stracittadina stagionale dopo lo 0-1 dell'andata. Una successo fondamentale per i giallorossi, che approfittano della clamorosa sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina e si piazzano al quarto posto in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato. Al termine della partita Stephan El Shaarawy, che ha giocato la sua ultima partita all'Olimpico con la maglia dei capitolini , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

EL SHAARAWY A DAZN

Dieci anni a Roma. Cosa c’è nel tuo cuore oggi?

"Escono fuori tutte le emozioni. Sono emozioni forti per una società che mi ha dato tantissimo, tutto. Sono cresciuto tanto qui come uomo e calciatore, sono grato. Oggi è stata una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio essere qui e ricevere questo saluto".

Quando avete preparato questa partita avevate la consapevolezza che qualcuno potesse sbagliare?

"C’era la speranza. Noi abbiamo fatto il nostro e sfruttato il passo falso. Ora c’è l’ultima partita, non possiamo sbagliare. Continuiamo così perché ci meritiamo la Champions".