Roma-Lazio, EL SHAARAWY: "Un orgoglio il tributo dei tifosi, questa società mi ha dato tutto. Meritiamo la Champions"

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alla doppietta di Gianluca Mancini e porta a casa la seconda stracittadina stagionale dopo lo 0-1 dell'andata. Una successo fondamentale per i giallorossi, che approfittano della clamorosa sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina e si piazzano al quarto posto in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato. Al termine della partita Stephan El Shaarawy, che ha giocato la sua ultima partita all'Olimpico con la maglia dei capitolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.
EL SHAARAWY A DAZN
Dieci anni a Roma. Cosa c’è nel tuo cuore oggi?
"Escono fuori tutte le emozioni. Sono emozioni forti per una società che mi ha dato tantissimo, tutto. Sono cresciuto tanto qui come uomo e calciatore, sono grato. Oggi è stata una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio essere qui e ricevere questo saluto".
Quando avete preparato questa partita avevate la consapevolezza che qualcuno potesse sbagliare?
"C’era la speranza. Noi abbiamo fatto il nostro e sfruttato il passo falso. Ora c’è l’ultima partita, non possiamo sbagliare. Continuiamo così perché ci meritiamo la Champions".