Roma-Lazio, lo striscione della Curva Sud per El Shaarawy: "Roma sarà sempre casa tua...grazie di tutto Faraone" (FOTO)

Ultimo saluto ai tifosi giallorossi per Stephan El Shaarawy che oggi, nel derby vinto 2-0 contro la Lazio, ha disputato la sua ultima partita allo stadio Olimpico. La Curva Sud ha voluto omaggiare il numero 92 con uno striscione dedicato: "Roma sarà sempre casa tua...grazie di tutto Faraone". Un messaggio che testimonia l'affetto dei tifosi nei confronti dell'attaccante.