Hellas Verona-Roma, Sammarco: "Fare punti contro le big è sempre prestigioso. Servirà una prestazione di alto livello"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Bentegodi il match tra Hellas Verona e Roma , valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Paolo Sammarco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell’allenatore degli scaligeri.

SAMMARCO A DAZN

Per cosa oggi vuole vedere il suo miglior Verona?

"Abbiamo voglia di fare la nostra partita e di provare a fare punti, dato che è sempre prestigioso fare punti contro le big come accaduto contro Juventus e Inter. Ci proveremo anche stasera".

Cosa ha provato a trasferire nell'ultima settimana di lavoro?

"Tutti abbiamo obiettivi personali e ci vogliamo fare vedere. Anche i ragazzi hanno voglia di fare una partita di livello alto, solo così possiamo competere con la Roma. Cercheremo di chiudere un po' meglio di come è andata la stagione".