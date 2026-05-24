Hellas Verona-Roma, GASPERINI: "La squadra è serena. Manca l'ultimo passo per raggiungere un obiettivo che sarebbe positivo per tutti"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Bentegodi il match tra Hellas Verona e Roma , valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell’allenatore giallorosso.

GASPERINI A DAZN

Cosa ha visto negli occhi dei giocatori?

"Serenità, dato che sono consapevoli di aver fatto un percorso importante.. Aver vinto il derby è stata una soddisfazione. Oggi è l'ultimo passo per raggiungere un obiettivo che sarebbe positivo per tutti".

Come si approccia questa partita?

"Vediamo come nascerà la partita. Cerchiamo di mantenere intatte le nostre caratteristiche, che ci hanno portato al quarto posto a 90 minuti dal termine del campionato. Dovremo essere bravi perché il Verona sta dando difficoltà a tutte le squadre e ha fatto ottimi risultati. Conosciamo le difficoltà della gara, ma anche le nostre motivazioni".

Ha una parole che dirà alla sua squadra?

"Abbiamo bisogno di giocare e fare la partita. C'è la concentrazione giusta".