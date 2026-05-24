Gasperini e il siparietto con Fabregas: "Contento per il Como in Champions, è stato una grande espressione di calcio. A parte quando si buttano per terra…"

La Roma e il Como fanno lo sgambetto a Milan e Juventus e volano in Champions League, facendo sprofondare i rossoneri e i bianconeri in Europa League. Al termine della vittoria per 0-2 contro l'Hellas Verona, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming e nel corso dell'intervista si è reso protagonista di un divertente siparietto con Cesc Fabregas, il quale si è complimenti con il tecnico giallorosso per il traguardo: "Complimenti! Sono veramente contento per il Como, perché quest’anno è stato una grande espressione di calcio. A parte quando si buttano per terra… (ride, ndr)”.

Fabregas ha risposto subito con ironia: "A parte quando giochiamo con il portiere…", uno stile di gioco che Gasperini aveva ammesso di non apprezzare particolarmente. "Siete stati bravissimi, un grande esempio di calcio - controbatte l'allenatore della Roma -. Vedere giocare il Como è sempre stato un grande piacere".

(DAZN)