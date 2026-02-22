Roma-Cremonese, SVILAR: "Importantissimo avere la miglior difesa in Serie A. Gasperini ci sta trasmettendo la fame di Champions da inizio stagione"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cremones e, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Mile Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del portiere giallorosso.

SVILAR A DAZN

Siete la miglior difesa del campionato: quanto è importante?

"Importantissimo anche per la classifica. Tutto inizia da una difesa solida e noi lo siamo".

Come vi sta trasmettendo Gasperini questa fame di Champions?

"Ce la sta trasmettendo da inizio stagione. Il nostro obiettivo più grande è la Champions e stiamo provando a raggiungerlo".