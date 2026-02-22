Roma-Cremonese, RANIERI: "Tutti noi vogliamo andare in Champions. Malen? Ce lo teniamo stretto, Gasperini è l'allenatore giusto per lui"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cremonese , valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Claudio Ranieri, Senior Advisor dei Friedkin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del dirigente del club capitolino.

RANIERI A DAZN

Si è già incontrato con Vardy?

"Non ci siamo più rivisti, ma è bello salutarlo adesso".

Che ricordi ha?

"Magnifici. Nessuno si aspettava quel risultato e tutti quei gol da lui, è stato un anno travolgente".

Gasperini vuole anticipare i tempi e andare subito in Champions: come ci si arriva?

"Mettiamo le cose in chiaro. L'anno scorso ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a -1 dalla Champions, quindi mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions, i Friedkin vogliono vincere il campionato... Abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con giovani ed esperti il mix che serve per fare tanto e bene".

L'impatto di Malen?

"Malen è arrivato al momento giusto nel posto giusto e con l'allenatore giusto, ma c'è tanta differenza tra la Premier e la Serie A. Lì prendono giocatori giovanissimi a 50/60 milioni e non possiamo competere con loro. Malen giocava e non giocava, mentre qui sta trovando gli spunti che lì non trovava. Noi ci teniamo stretto Malen, che sta facendo molto bene, e gli auguriamo di continuare così".