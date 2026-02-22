Roma-Cremonese, PISILLI: “Contento per il gol. Ora mi sento più maturo e affidabile per i concetti del mister”

Al termine della vittoria per 3-0 contro la Cremonese, ha parlato Niccolò Pisilli, auotore del gol che ha chiuso la gara.

PISILLI A DAZN

Quanto sei felice per questo gol?

“Molto. Vittoria e primo gol in questa stagione in Serie A”.

Che emozione è segnare sotto la Sud?

“Sempre bellissimo giocare per questa maglia e in questo stadio. I tifosi sono stupendi, non è scontato fare un sold out anche contro la Cremonese”.

Hai convinto Gasperini: la tua crescita è uno dei lavori migliori dell’allenatore…

“Quando arrivano un nuovo allenatore ci sta che qualcuno ci mette di più a capirlo. Venivamo da una stagione con tre allenatori e dovevamo adattarci alle richieste di tutti e tre. Ora il mister chiede ai centrocampisti le preventive, mentre l’anno scorso avevo più libertà. La mia crescita è stata soprattutto nel diventare un giocatore più maturo e affidabile per i concetti del mister”

È vero che ti sarebbe piaciuto fare il giornalista sportivo?

“Diciamo che preferisco fare il calciatore, però era una bella alternativa”.

Chi ti piace in particolare?

“Non mi viene in mente un nome, ma vedo tutto come le bordocam di DAZN (ride, ndr). Mi piace questo mondo che sta sempre a contatto con il calcio”.

PISILLI IN CONFERENZA STAMPA

Dopo Roma-Monza dello scorso anno parlavamo di quali caratteristiche dovessi migliorare di più, quanto hai lavorato sul tiro in porta e quanto ti stia aiutando lavorare con un tecnico come Gasperini che fa giocare senza frenesia..

"Io cerco di migliorarmi sotto un po’ tutti gli aspetti e il tiro è uno di questi, è un fondamentale nel calcio. Sappiamo tutti la storia che ha il mister, penso che abbiamo assimilato bene i concetti che ci chiede e il lavoro sta dando i suoi frutti, entriamo in campo e sappiamo cosa fare. Cerchiamo di seguirlo e andiamo dritti per la nostra strada."

In che cosa ti senti più incisivo a livello di contributo alla squadra? Hai rubato qualcosa agli altri con gli occhi?

"Sto giocando di più in questo periodo e sono contento, cerco sempre di migliorarmi. Quando ho giocato meno ho cercato sempre di allenarmi al massimo, di migliorare e di rubare qualcosa agli altri. Volevo dare al mister la sensazione che di me si può fidare, di essere un giocatore più maturo."

Quanto è importante avere tanti giovani nel gruppo? Stai pensando già a Roma-Juve vista l’importanza della partita?

"Siamo importanti quando portiamo un contributo alla squadra, l’importante è questo. I giovani possono dare un po’ più di freschezza, ma ci sono pro e contro come l’inesperienza. Oggi Venturino è entrato benissimo, lo stesso Ziolkowski, cerchiamo sempre di dare il massimo e di migliorarci. I giovani che ci sono sono bravissimi ragazzi e diamo il 100% per imparare dai più esperti. Per la partita con la Juve abbiamo una settimana per prepararla, ascolteremo cosa ci dice il mister e cercheremo di prepararla al meglio."