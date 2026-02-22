Roma-Cremonese, Nicola: "Cambi in attacco? Stiamo cercando di tenere tutti vivi. Giallorossi squadra molto forte"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cremonese , valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Davide Nicola, allenatore della formazione grigiorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del tecnico.

NICOLA A DAZN

Vardy in panchina?

"Ha giocato tutte le partite, abbiamo 4 attaccanti e stiamo cercando di tenere tutti vivi e presenti. Spero che Bonazzoli faccia la prestazione che ha dimostrato in settimana. Poi ci sono pronti Djuric, che non giocava 70 minuti da un po', e Vardy".

Il tuo lavoro è improntato di più sotto l'aspetto tecnico-tattico o mentale?

"Non sono scindibili, sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato questo. La Roma è molto forte, ma per noi è motivo di scoprire quel tipo di prestazione che serve per essere competitivi anche contro questi avversari".

Quanto pesano i tanti infortunati?

"Preferirei avere tutti a disposizione, ma non voglio togliere importanza a chi ha giocato meno. Oggi gioca Folino, è un classe 2002 e farà parlare di sé. Speriamo che faccia la sua partita, ha le qualità giuste".