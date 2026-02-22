Roma-Cremonese, Bonazzoli: "Proveremo a mettere in campo ciò che abbiamo preparato durante la settimana"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cremonese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Federico Bonazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'attaccante grigiorosso.
BONAZZOLI A DAZN
Come proverete a vincere?
"Proveremo a mettere in campo ciò che prepariamo durante la settimana. Ascoltiamo il mister, è la nostra guida, e cerchiamo di fare qualcosa in più giorno dopo giorno. Dobbiamo assolutamente raggiungere il nostro obiettivo".
Alla Cremonese stanno mancando i tuoi gol?
"Non solo i miei ma di tutti. Non è importante chi segna. Cerchiamo di dare il massimo, speriamo di sbloccarci presto".