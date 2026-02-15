Napoli-Roma, MALEN: "Sono deluso, meritavamo di vincere. Gasperini ha avuto una grande importanza nella mia scelta di venire qui"

Al termine della sfida tra Napoli e Roma ha parlato l'attaccante giallorossi Malen. Queste le sue parole:

MALEN A DAZN

Le tue sensazioni?

“Sono deluso, meritavamo di vincere. Per me è stata una bella serata, ma nel calcio vuoi vincere”.

Ti aspettavi un impatto del genere?

“Sì. Quando ho firmato con la Roma avevo buone sensazioni. Conosco le mie qualità, nel calcio devi anche essere fortunato e ora le cose stanno andando bene. Sono molto contento di essere qui”.

Perché hai scelto la Roma? Che ruolo ha giocato Gasperini nella tua scelta?

“Ha avuto una grande importanza. Mi ha parlato del ruolo e di cosa avrei potuto portare alla squadra. La Roma è una squadra con grande ambizione. Questo è il posto giusto per mostrare le mie qualità”.

MALEN A SKY

Ti aspettavi un impatto così?

“Conosco le mie qualità e sapevo che avrei potuto fare bene”.

Le differenze tra il calcio italiano e quello degli altri paesi?

“Qui c’è più tattica, certe volte più spazio e in altre occasioni meno. Ma in tutti i campionati è difficile segnare”.