Napoli-Roma, GASPERINI: "È mancata malizia nel finale. Con Malen da inizio stagione avremmo qualche punto in più, la squadra ha bisogno di lui"

Al termine della sfida tra Napoli e Roma, ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Le sue parole:

GASPERINI A DAZN

Forse sono mancate malizia e lucidità in attacco nei minuti finali…

“Probabilmente è così. Noi finiamo spesso le partite con dei giovani in attacco, devono crescere e mettere minuti nelle gambe. Loro hanno freschezza ed energie, avremmo potuto sfruttare meglio determinate occasioni”.

Malen? Può calciare anche i rigori?

“Sono sempre stato straconvinto di Malen, ha le caratteristiche migliori per un attaccante: è completo, rapido, veloce, sa scambiare con i compagni e calcia benissimo. Questa squadra ha bisogno di un attaccante come lui, sta segnando con grande frequenza. Può fare sempre meglio. Se riuscissimo a recuperare anche Dybala e Soulé, che era un po’ acciaccato, diventeremmo ancora più competitivi. Il rigore? Non era facile, era pesante. Lo avevamo già visto in allenamento, lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic, ma è stato precisissimo e bravo”.

Avete sempre un buon approccio, anche nei big match…

“Abbiamo sempre avuto questo atteggiamento. Con Malen da inizio stagione avremmo qualche punto in più, ma la squadra è cresciuta. Nel girone d’andata abbiamo vinto tante partite, ma abbiamo perso gli scontri diretti. Nel girone di ritorno stiamo facendo meglio, abbiamo pareggiato con Milan e Napoli. C’è rammarico, siamo andati molto vicino a vincere queste due partite”

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

C'è rammarico per il pareggio?

"Primo tempo siamo partiti forte, poi c'è stato il ritorno del Napoli, purtroppo è la seconda autorete che prendiamo così, anche a Udine. Una partita aperta, loro spingevano forte, noi difendevamo con ordine. Abbiamo fatto una buona partita, peccato perchè eravamo andati due volte in vantaggio e c'erano tutti i presupposti per portarla a casa"

Nella ripresa il Napoli è uscito, li è cambiata la partita

"Non lo so, ho avuto questa sensazione il primo tempo, c'è stata una bella reazione del Napoli. Non eravamo sempre così puliti nelle uscite. Mi sembrava ci fossero tutte le condizioni più per fare il terzo gol che subire il due pari. Queste sono partite che si decidono sulle giocate. Alla fine un buon risultato per tutte e due le squadre"

Sui cambi di Zaragoza e Malen

“Malen è molto esplosivo e pericoloso, è normale che nei finali possa calare. Avevamo bisogno di freschezza e, anche se sono ragazzi giovanissimi, farli entrare è l’unico modo per farli crescere. Spesso le partite si risolvono nel finale con i cambi, come ha fatto il Napoli. Abbiamo fuori Dybala: magari far entrare Saragoza a gara in corso sarebbe stato determinante, ma Soulé non era in ottime condizioni. Saragoza ha ancora bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi”.

Si è decisa a centrocampo?

“Sì, è il nostro modo di giocare, così come quello del Napoli in questa stagione. È un modulo che si è molto diffuso e che conosciamo bene. Malen è un grande terminale offensivo e questo sistema può aiutarlo a segnare più del solito”.

Come lascia la Roma il Maradona? Come sta Wesley?

“Vediamo domani, ha preso una tacchettata e ha la caviglia molto gonfia. Speriamo non ci sia distorsione. Sicuramente è stata una grossa perdita, sta facendo una stagione straordinaria. Il pareggio? La squadra è in crescita, speriamo di recuperare qualche importante e guardiamo avanti”.