Torino-Roma, Tameze: "C'è stanchezza"

La Roma passa a Torino: nella 21esima giornata di campionato i giallorossi battono 2-0 i granata con i gol di Malen e Dybala. Dopo il match il centrocampista granata Adrien Tameze ha parlato ai microfoni dei cronisti:

TAMEZE A DAZN

Nelle ultime partite iniziate piano, poi il secondo tempo meglio. C’è stanchezza o anche un problema di testa?

“Sicuramente c’è stanchezza. In questo inizio di anno abbiamo fatto una partita ogni tre giorni, ma dobbiamo crescere come gruppo su questo punto. Dobbiamo essere più continui nelle partite”.

Quanto manca a questa squadra tornare a fare risultato?

“Manca poco, in passato abbiamo avuto qualità per fare risultati con squadre importanti. Dobbiamo continuare a credere in noi e nel progetto”.