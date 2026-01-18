Torino-Roma, MALEN: "Voglio segnare e aiutare i miei compagni. Gasperini mi vede come centravanti"

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena la partita tra Torino e Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18. Poco prima del calcio d'inizio Donyell Malen, nuovo acquisto dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

MALEN A SKY SPORT

Con quale obiettivo sei venuto a Roma?

"Voglio segnare e aiutare la squadra per raggiungere gli obiettivi. Non vedo l'ora".

Hai già parlato con Gasperini per quanto riguarda il tuo ruolo?

"Vuole che giochi davanti per attaccare i difensori e segnare il più possibile".

Cosa ti aspetti da questa squadra?

"Abbiamo un'ottima squadra. Siamo tra i top team, dobbiamo vincere e continuare così".

MALEN A DAZN

Le tue sensazioni?

"Sto molto bene. Mi sono allenato due volte e ho già un buon feeling con la squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo".

È la prima volta nella tua carriera che parti titolare dopo solo un paio di allenamenti con una nuova squadra?

"Sì, penso che sia la prima volta ma sono pronto. Mi sento bene. Ho giocato la settimana scorsa con un’altra squadra, quindi non ho problemi a partire dall’inizio".

È una responsabilità sostituire Ferguson e Dovbyk?

"No. So quello che posso fare e dare a questa squadra. Cercherò di dimostrarlo già oggi ai tifosi della Roma".