Roma-Torino, RANIERI: "Raspadori? Quando si è capito che non era interessato abbiamo desistito"

Al via la Coppa Italia della Roma. Allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano il Torino nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A MEDIASET

È arrivato Robinio Vaz e la Roma è forte su Malen. Raspadori?

"Non vorrei parlare di mercato ma per quanto riguarda Raspadori abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che non era interessato alla nostra chiamata, abbiamo desistito. Sarà stato perché noi lo prendevamo in prestito e gli altri no, non lo so".