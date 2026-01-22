Roma-Stoccarda, SVILAR: "Ottimo lavoro da parte di tutti. Con Gasperini i giovani sono nelle mani giuste"

La Roma non sbaglia e batte 2-0 lo Stoccarda nell'importantissimo match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la partita è Niccolò Pisilli, il quale sblocca la gara al minuto 40 e la chiude al 93' siglando la doppietta personale. Grazie a questo successo i giallorossi sono saliti al sesto posto in classifica con 15 punti e al termine della gara Mile Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni del portiere dei capitolini.

SVILAR A SKY SPORT

Siete usciti bene da questa sera...

“L'avversario era forte, ma noi c’eravamo. Abbiamo concesso poco, qualche opportunità l’hanno avuta ma sia chi ha giocato dal 1’ sia chi entrato a gara in corso ha fatto un ottimo lavoro. Erano tutti pronti”.

Pisilli ti fa gol in allenamento?

“Lo soffro un po'”.

La mette sempre sotto il sette?

“Calcia benissimo”.

I giovani come stanno andando?

“Tutti abbiamo le chance di farci vedere. I giovani l’hanno interpretata benissimo e non è la prima volta. Sono pronti per questo livello, sono giovani ma sono nelle mani giuste per crescere".

Quante squadre sono più forti della Roma?

“La classifica dice tre, a fine stagione vedremo. Come dice il mister ogni partita aggiungi un pezzettino. Ora dobbiamo pensare subito al Milan”.