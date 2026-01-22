Roma-Stoccarda, PISILLI: "Giocare qui è un sogno. Quando hai poco spazio fai delle riflessioni, ma voglio dare il 100% per questa maglia"

La Roma non sbaglia e batte 2-0 lo Stoccarda nell'importantissimo match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la partita è Niccolò Pisilli, il quale sblocca la gara al minuto 40 e la chiude al 93' siglando la doppietta personale. Grazie a questo successo i giallorossi sono saliti al sesto posto in classifica con 15 punti e al termine della gara proprio Niccolò Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dei capitolini.

PISILLI A SKY SPORT

Serata da sogno…

“Sono contento, era un po' che non trovavo il gol... Contento per la vittoria, ci serviva e probabilmente così eviteremo il playoff".

Bravo a inserirti a fari spenti, fai venire in mente Tardelli e Marchisio...

“Marchisio l’ho visto di più, Tardelli non l'ho potuto vedere. È un anno che gioco con i grandi, è presto per essere accostato a loro”,

Gasperini ti ha invitato a non andare via…

"Giocare nella Roma è un sogno, sono tifoso romanista. Ogni calciatore vuole giocare, quando trovi meno spazio fai delle riflessioni ma ora voglio dare il 100% per la Roma".