Roma-Sassuolo, SOULÉ: "Nel secondo tempo in campo con un altro spirito. Abbiamo bisogno di tutti"

Dopo il Lecce, la Roma batte il Sassuolo nella prima gara casalinga del 2026: termina 2-0 per i giallorossi allo Stadio Olimpico con le reti di Koné e Soulé. Dopo il match l'argentino ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

Nel primo tempo tante difficoltà…

“Importantissimo vincere oggi. Il Sassuolo è forte ed era chiuso in difesa, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un altro spirito. Con il passare dei minuti le partite si aprono e anche oggi è successo. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta ci siamo rialzati e dobbiamo continuare così puntando in alto”.

C’è bisogno di leader come El Shaarawy nello spogliatoio…

“Abbiamo bisogno di tutti. Non pensiamo al mercato, siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare in settimana e in partita. El Shaarawy ha tanta esperienza e giocatori come lui ci servono. Siamo contenti che ci sia”.

Farai un regalo a El Shaarawy per l’assist?

“Un vino (ride, ndr)”.