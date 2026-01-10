Roma-Sassuolo, Fadera: "Giallorossi forti, ma proveremo a fare risultato"

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Sassuolo, partita valida per la ventesima giornata diSerie A e in programma oggi alle ore 18. Poco prima del calcio d'inizio Alieu Fadera ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore neroverde.
FADERA A DAZN
Che gara vi aspettate?
"Proveremo a ottenere un risultato importante, ma la partita sarà difficile perché affrontiamo un avversario forte".
La tua stagione?
"Sto provando a migliorare. Voglio dare sempre di più e proverò a farlo anche oggi".