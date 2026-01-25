Roma-Milan, SOULÉ: "Partita fondamentale perché siamo tutti lì. Malen? Si è visto che giocatore è"

Allo Stadio Olimpico arriva il Milan: alle 20.45 la Roma ospita i rossoneri di Allegri nel big match della 22esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il giallorosso Matias Soulé ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

La Juve è in vantaggio sul Napoli, sarà un campionato spalla a spalla con la Juve o guardate più in alto?

"Noi dobbiamo pensare a noi, è una partita importante per noi e per la classifica. Vogliamo ancora di più, sarà fondamentale come tutte ma in questa c'è qualcosa di speciale perché siamo tutte lì".

Cosa manca per essere top anche in attacco?

"Cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister, lo stiamo facendo bene e si può migliorare e cerchiamo di farlo in allenamento. Dobbiamo essere tranquilli, non solo i difensori che magari ci danno la possibilità di avere l'uomo libero e attaccano. Noi attaccanti siamo i primi difensori in pressione".

Malen?

"Si muove tanto, è appena arrivato ma si è visto che giocatore è. Ha tecnica e un bel tiro, lo vediamo anche in settimana. Speriamo possa far bene e gli auguro il meglio per la stagione".