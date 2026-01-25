Roma-Milan, MASSARA: "Per Tsimikas dialogo con il Liverpool. Carrasco? A gennaio non è mai facile anticipare i rientri"

Allo Stadio Olimpico arriva il Milan: alle 20.45 la Roma ospita i rossoneri di Allegri nel big match della 22esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A DAZN

Ti aspettavi questo impatto di Malen e il duetto con Dybala?

"È un calciatore forte che parla un linguaggio evoluto, si è trovato in grande sintonia con Dybala. Ci aspettavamo risposte positive e sono arrivate in maniera fragorosa".

Tsimikas può tornare al Liverpool? Piace Fortini? Carrasco è fattibile o improbabile a gennaio?

"Sono situazioni in evoluzione. C'è dialogo con il Liverpool, vedremo nei prossimi giorni. Anche Carrasco è molto forte, non è mai facile anticipare questi rientri soprattutto a gennaio. Abbiamo ancora una settimana per vedere se ci saranno soluzioni che possano dare una mano a un organico già competitivo".

Col Torino abbiamo visto Gasperini entusiasta al gol di Malen, ha avuto questa sensazione? Sono finiti gli screzi o non ci sono mai stati?

"Eravamo tutti felici a Torino non solo per le risposte importanti dai nuovi arrivi, soprattutto da Malen, ma da tutta la squadra che ha fatto una partita di livello. Dobbiamo solo lavorare per cercare di mettere l'allenatore e la rosa nelle migliori condizioni possibili. Il nostro unico obiettivo è quello di far crescere la squadra e siamo sulla buona strada. L'ho visto molto felice, lo eravamo tutti. Ora siamo concentrati su questa gara che sarà bellissima e non vediamo l'ora".