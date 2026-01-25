Roma-Milan, MANCINI: "Brucia anche il pareggio. Ghilardi giovane ma veramente forte. Rinnovo? Nessun problema"

Primo pareggio stagionale per i giallorossi: allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Milan, valido per la 22esima giornata di campionato, termina 1-1. Dopo la partita Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANCINI A DAZN

Il dialogo con Gasperini durante la partita?

“Avevamo preparato una scalata diversa e il mister si era accorto che Rabiot veniva dalla mia parte insieme a Leao. Quindi mi diceva di scalare sull’esterno con Ndicka che andava a prendere Rabiot”.

Avete preparato molto bene le preventive. La crescita di Ghilardi?

“Avevamo preparato le preventive perché il Milan ha giocatori di gamba ed è una loro costante. Per questo motivo sono salito di meno. Abbiamo cercato di non permettere ripartenze al Milan. Ghilardi? Abbiamo difensori forti, tutti hanno fatto bene. Giocare a Roma e all’Olimpico è diverso rispetto ad altre squadre, quindi ha avuto bisogno di ambientarsi e di capire le richieste del mister. Ora sta dimostrando il suo valore, è giovane ma veramente forte”.

Oggi è arrivato il primo pareggio della stagione…

“Nel primo tempo abbiamo dominato e ci è mancato solo il gol. Nella ripresa il Milan è venuto fuori e ci ha segnato. Pareggiare è sempre meglio che perdere. Nel girone di andata non abbiamo pareggiato alcune partite ma le abbiamo vinte, è un campionato tosto. È un pareggio che va bene, la sconfitta avrebbe bruciato moltissimo… Brucia anche il pareggio, ma quando vai in svantaggio e riesci a riprenderla va bene”.

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

Quanto è simile questa sfida rispetto a quella d'andata?

"Rispetto all'andata stasera è andata ancora meglio. Ci è mancato il gol nel primo tempo ma come dice il mister ci dà consapevolezza di andare a casa ancora più forti. È stata una prestazione veramente bella. Davanti avevamo una squadra con giocatori importanti e un grandissimo portiere, come il nostro. Siamo stati bravi a pareggiarla, quindi la prestazione è quella che conta e ti fa avere l'autostima ancora più importante".

Che sensazioni hai? Cosa manca tra voi e le grandissime del campionato? Il tuo rinnovo c'è stato?

"Abbiamo sempre fatto prestazioni, ci è mancato il risultato ma come dice il mister fare peggio del girone d'andata non si può. Questa sera un punto con le grandi come dite voi, ma dobbiamo stare sereni, pensare al lavoro che facciamo durante gli allenamenti e vedere la crescita da parte di tutti che ci porta ad avere consapevolezza contro tutti. Siamo concentrati su noi stessi. Quello che manca o no ditelo voi. Con prestazioni così arriveranno risultati importanti. Il rinnovo? Ho sempre detto che non c'è nessun problema, quando ci sarà da parlare sarò il primo ad essere entusiasta. Sono felicissimo di indossare questa maglia e indossare questi colori".

C'è stato grande dialogo con il mister durante il primo tempo.

"Quando prepari le partite, prepari le gare in base all'avversario ma quando inizia la partita non sai quello che fa l'avversario. Il mister ci ha richiamato per dirci che il Milan aveva cambiato posizioni e mi ha detto come andare a prendere la scalata su Nkunku e Rabiot".

Come hai visto Venturino?

"È un ragazzo giovane e bravo, ha fatto un allenamento con noi ieri. Questa sera è entrato bene, deve stare tranquillo, allenarsi e capire i meccanismi del mister. Speriamo possa darci una mano".

Da quando sei a Roma questa è la squadra che gioca meglio a livello di costruzione? Un giudizio su Ghilardi?

"Non mi sento di giudicare come ha giocato la Roma in questi 7 anni con altri allenatori. Quello che abbiamo fatto in passato è fatto, questo è il presente e con il mister stiamo dimostrando prestazioni di livello. È una Roma in crescita da inizio campionato, è la cosa più importante e ci fa capire che quello che facciamo è importante. Ci fa capire che dobbiamo continuare perché c'è sempre margine di crescita. Sono felice di giocare in questa Roma con i miei compagni e con il mister, è bello crescere partita dopo partita. Ho sempre detto che la Roma ha una batteria forte di difensori, magari ce ne sono 4 con Celik dietro più esperti e poi ci sono Ghilardi e Ziolkowski, che sono giovani e forti, avranno un grandissimo futuro. Sono entrambi umili, si allenano al massimo e ascoltano. Magari all'inizio possono avere difficoltà di ambientamento perché giocare alla Roma, all'Olimpico, e non è come giocare altrove con tutto il rispetto per le altre squadre. Ghilardi ha fatto buone prestazioni e questa sera ha fatto una grandissima partita. Siamo contenti di averli".