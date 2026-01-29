Panathinaikos-Roma, ZIOLKOWSKI: "Il gol? Ero nel posto giusto al momento giusto. Abbiamo dato il 120%"

La Roma è agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, rimasti in dieci dal 15' a causa dell'espulsione di Gianluca Mancini, strappano un pareggio fondamentale per 1-1 in casa del Panathinaikos grazie alla rete di Jan Ziolkowski al minuto 80 e si piazzano all'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per saltare i playoff e accedere direttamente al turno successivo. Al termine della gara proprio Jan Ziolkowski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore polacco.

ZIOLKOWSKI A SKY SPORT

L’emozione del gol? Ce lo racconti?

“Sono molto contento per questo primo gol, spero non sia l’ultimo. Nel primo tempo ho avuto delle opportunità e le ho fallite. Lavoro tanto con lo staff anche sui colpi di testa e oggi è andata bene. Ho ricevuto un cross, mi sono trovare nel posto giusto al momento giusto”.

Questo gruppo ha un grande carattere…

“Questa sera non abbiamo fatto vedere il nostro calcio migliore, ma abbiamo lottato fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica. Abbiamo dato il 120% in campo, spero che i tifosi lo abbiano apprezzato”.