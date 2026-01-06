Lecce-Roma, Ramadani: "Vogliamo andare in campo per fare la partita"

Prima del fischio di inizio del match tra Lecce e Roma, ha parlato il centrocampista dei salentini Ramadani. Le sue parole:

RAMADANI A SKY

È una grande occasione per voi, soprattutto dopo il pareggio prezioso di Torino contro la Juventus?

«Normalmente andiamo in campo per fare la partita, perché vogliamo ottenere il risultato, questo è chiaro per noi. Ma anche loro, pur avendo alcune assenze, hanno una struttura forte e giocatori importanti anche in panchina. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi per fare risultato, non su chi manca o chi no negli altri».

Manca qualcosa per accendere di più la luce davanti? La scelta di Sottil è per segnare di più?

«Sì, è giusto quello che dici, perché vogliamo giocare un primo tempo offensivo e fare gol. Per vincere la partita dobbiamo segnare e questa scelta lo dimostra: lui pensa che così possiamo riuscire a fare qualche gol in più».