Lecce-Roma, PISILLI: "Chance da titolare? Spero di dare il mio contributo per conquistare i tre punti"

Prima del fischio di inizio del match tra Lecce e Roma, ha parlato Nicolò Pisilli. Queste le sue parole

PISILLI A SKY

Chance da titolare. Una grande occasione?

“Si, io spero solo di dare il mio contributo alla squadra per conquistare i tre punti

Come stai vivendo le voci di mercato?

"Abbiamo una partita importantissima tra poco e sono concentrato solo su questo"

Quattro sole vittorie nelle ultime sei partite, siete preoccupati per questa tendenza?

"No, il calcio va a momenti: ci sono periodi più positivi e altri più negativi, ma ci si rialza sempre insieme, da squadra. Questa è l’unica via"

PISILLI A DAZN

Torni titolare...

"Sono molto carico, spero di aiutare la squadra"

Cosa ti chiede Gasperini nei due di centrocampo?

"L'abbiamo preparata bene, se giochi nei due devi stare più attento in fase di difesa, e quando attacchi devi rimanere più dietro. Da trequartista sei più libero"

L'ultimo gol con il Lecce, è l'obiettivo stasera?

"Speriamo, l'importante è vincere"