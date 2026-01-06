Lecce-Roma, GHILARDI: "Non è stato facile all'inizio, ho cercato di adattarmi"

La Roma torna a vincere in trasferta: al Via del Mare i giallorossi battono il Lecce 2-0 con le reti di Ferguson e Dovbyk. Dopo il match il tecnico Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHILARDI A DAZN

Questa vittoria vi serviva tanto dopo Bergamo…

“Umore alto per la vittoria e il clean sheet. Ci siamo rialzati dopo qualche sconfitta e va bene così”.

Quale è stata la maggiore difficoltà: i primi minuti da titolare o le diverse caratteristiche degli avversari?

“Le caratteristiche degli avversari. In Serie A ci sono giocatori forti e non sono facili da marcare. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio ed è andata bene”.

Il tuo rapporto con Gasperini e l’impatto con il mondo Roma?

“La Roma è una grandissima squadra fatta di campioni. Non è stato facile all’inizio e ho cercato di adattarmi, sto cercando di ritagliarmi lo spazio. Accetto tutte le scelte del mister, che è fortissimo”.

Come festeggi il tuo compleanno?

“Non ho tempo per festeggiare. Ho festeggiato con la titolarità ed è la cosa più importante”.