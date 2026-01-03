Atalanta-Roma, ZIOLKOWSKI: "L'importante è mantenere il livello"

Al via il 2026 della Roma. I giallorossi iniziano l'anno da Bergamo sfidando l'Atalanta nella 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Jan Ziolkowski ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ZIOLKOWSKI A DAZN

Su cosa pensi di essere migliorato e dove dovresti migliorare?

"È una domanda difficile a cui rispondere, l'importante è mantenere il livello alto e fare buone prestazioni. È la terza partita da titolare per me".

ZIOLKOWSKI A SKY SPORT

Tre partite da titolare di fila, come ti senti?

"Mi sento molto bene, come ogni giocatore voglio giocare il più possibile e questo sta accadendo in questo momento".

C'è Scamacca questa sera, cosa pensi?

"È un buon giocatore, ma non posso concentrarmi su un singolo ma su tutta la squadra avversaria".

Cosa pensi dell'Atalanta?

"Sappiamo che è una squadra molto buona, da Champions. Spero che la Roma vincerà".