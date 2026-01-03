Atalanta-Roma, Zalewski: "Spero che questo sia un trampolino di lancio"

Ko a Bergamo. Nella 18esima giornata di campionato la Roma esce sconfitta dal New Balance Arena per mano dell'Atalanta: termina 1-0 per i nerazzurri. Dopo il match l'ex giallorosso Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ZALEWSKI A SKY SPORT

Che spinta vi può dare questa vittoria? Può essere la svolta?

“Era una spinta che ci serviva. Ci era mancato tanto fare una partita del genere contro un avversario forte, spero che questo sia un trampolino di lancio. Non dobbiamo fermarci qui”.

Ti piace giocare da ala offensiva? Può essere una svolta per il tuo ruolo?

“Da quando sono in prima squadra ci ho giocato poco, gli allenatori mi hanno sempre visto come un quinto. Ma io nasco in quella posizione, sono un giocatore offensivo. Poi mi adatto alle richieste dell’allenatore e cerco di aiutare la squadra”.

Speri di poter giocare di più in questo ruolo o sei pronto a tornare a fare il quinto?

“Ora che non c’è Lookman perdiamo tanta qualità in attacco. Palladino mi ha sempre detto che posso dare tanto anche lì e io cerco sempre di farmi trovare pronto. Oggi era una grande prova e serviva qualità”.

ZALEWSKI A DAZN

Un voto alla tua partita?

“No, il voto me lo date voi e gli altri. Penso di aver fatto una buona partita. Ho cercato di aiutare la squadra e dare il massimo. Ho fatto quello che mi ha chiesto il mister”.

Qual è la tua posizione migliore?

“Parto da trequartista, mezza punta, ala offensiva. Poi in prima squadra Mourinho mi ha spostato come quinto e da lì non mi sono più mosso. Nell’occasione che ho avuto pensavo di essere in fuorigioco all’inizio dell’azione. Ho cercato di calciare velocemente, ma l’ho presa male”.

Ti ho visto particolarmente frizzante, volevi dimostrare qualcosa alla tua ex squadra?

“No, io cerco di dare il massimo per aiutare la mia squadra, indipendentemente da chi ho di fronte. Oggi è andata bene, dobbiamo concentrarci per mercoledì”.

Avresti esultato al posto di Scamacca?

“No, assolutamente”.