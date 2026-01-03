Atalanta-Roma, SVILAR: "Per me era fallo sul gol, come lo era il mio contro il Genoa"

Ko a Bergamo. Nella 18esima giornata di campionato la Roma esce sconfitta dal New Balance Arena per mano dell'Atalanta: termina 1-0 per i nerazzurri. Dopo il match Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SVILAR A SKY SPORT

La partita?

“L’Atalanta ha creato pochissimo, abbiamo fatto un lavoro difensivo solido. Il gol subito all’inizio ci fa rammaricare perché poi non siamo riusciti a creare tantissimo. Se non avessimo subito il gol la partita sarebbe stata più aperta. Arriveremo a creare occasioni anche contro queste squadre”.

Il gol di Scalvini?

“Ho sentito qualcosa sul braccio e sulla testa. Non lo avevo ancora rivisto, ma quando si tocca un portiere nell’area piccola è sempre fallo. L’arbitro mi ha detto che avevo perso la palla a causa di un contrasto con un mio compagno, ma dopo il giocatore dell’Atalanta mi colpisce in testa con una botta. Per me è fallo”.

È stato il tuo compagno di squadra a bloccarti il braccio…

“Hai ragione. Non arrivo alla palla per colpa di un mio compagno, ma poi c’è il duello. Ve lo dico onestamente: contro il Genoa nel contatto con Ostigard avevo fatto un fallo, ma anche questo di oggi è fallo…”.

SVILAR A DAZN

Cos’è successo sul gol subito?

“Potevo bloccare la palla, poi mi ha impedito un compagno di bloccarla. Dopo quell’istante mi viene qualcuno da dietro addosso e mi tocca in testa, mi dà una botta. Per me mi dà una botta in testa, secondo me se il portiere viene toccato nell’area piccola è fallo. Non ci possiamo fare molto adesso”.

Ti fa rabbia rivedere queste immagini?

“Sì, mi dà rabbia. Era meglio non vederlo subito. Si può vedere in due modi, dicendo ‘hai perso la palla prima’, però mi dà una botta in testa. Secondo me stiamo andando un po’ oltre con i portieri nell’area piccola, in tutto il mondo non solo in Serie A. Il portiere viene protetto meno di prima. Forse anche noi dobbiamo reagire un po’ di più”.

Cosa ti è stato spiegato in campo?

“L’arbitro mi ha detto che avevo perso la palla. L’ho detto: per me contro il Genoa era fallo, ma anche questo lo è.”