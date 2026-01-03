Atalanta-Roma, Scalvini: "Vittoria importantissima contro una squadra forte"

Ko a Bergamo. Nella 18esima giornata di campionato la Roma esce sconfitta dal New Balance Arena per mano dell'Atalanta: termina 1-0 per i nerazzurri. Dopo il match Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SCALVINI A SKY SPORT

Che peso ha questo gol?

“Fantastico. Abbiamo giocato molto bene e la cosa più importante è la vittoria. La Roma è forte. Speriamo che l’anno continui così”.

Inizia un nuovo campionato per voi?

“Vittoria importantissima contro una squadra forte come la Roma. Può essere di buon auspicio per le prossime partite”.

È un nuovo inizio per te?

“Spero di sì. Sono rientrato e ho ripreso la condizione fisica, ma ora mi sento bene”.

SCALVINI A DAZN

Quando hai imparato tutti i cori della curva che cantavi in panchina?

“Sono tanti anni che li sento. Adesso li ho imparati. Ha iniziato Zalewski e ho seguito”.

Quanto ti è mancato giocare?

“Tantissimo, è il nostro lavoro. La partita è importantissima per prendere forma. Sono contento dei 3 punti”.