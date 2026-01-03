Atalanta-Roma, Scalvini: "Vittoria importantissima contro una squadra forte"

Ko a Bergamo. Nella 18esima giornata di campionato la Roma esce sconfitta dal New Balance Arena per mano dell'Atalanta: termina 1-0 per i nerazzurri. Dopo il match Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni dei cronisti:
SCALVINI A SKY SPORT
Che peso ha questo gol?
“Fantastico. Abbiamo giocato molto bene e la cosa più importante è la vittoria. La Roma è forte. Speriamo che l’anno continui così”.
Inizia un nuovo campionato per voi?
“Vittoria importantissima contro una squadra forte come la Roma. Può essere di buon auspicio per le prossime partite”.
È un nuovo inizio per te?
“Spero di sì. Sono rientrato e ho ripreso la condizione fisica, ma ora mi sento bene”.
SCALVINI A DAZN
Quando hai imparato tutti i cori della curva che cantavi in panchina?
“Sono tanti anni che li sento. Adesso li ho imparati. Ha iniziato Zalewski e ho seguito”.
Quanto ti è mancato giocare?
“Tantissimo, è il nostro lavoro. La partita è importantissima per prendere forma. Sono contento dei 3 punti”.