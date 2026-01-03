Atalanta-Roma, Percassi: "Serata emozionante, numeri alla mano la Roma è la squadra più forte"

Al via il 2026 della Roma. I giallorossi iniziano l'anno da Bergamo sfidando l'Atalanta nella 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Luca Percassi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PERCASSI A SKY SPORT

Il ritorno di Gasperini?

"Questa mattina quando ero in ufficio ho avuto modo di ripercorrere la nostra storia. Sono passati 10 anni da quando sono andato da Preziosi per liberare il mister, sono stati anni fantastici. Il mister è cresciuto tantissimo e ha portato le sue idee vincenti, di pari passo c'è stata una società che è cresciuta e si è evoluta anche grazie alle intuizioni dei direttori sportivi. È stata una storia fantastica, gli anni più belli della nostra storia. Ora c'è un nuovo capitolo, si gioca una partita difficile con la squadra che ha fatto più punti di tutti nel 2025. Numeri alla mano è la squadra più forte".

Ha letto le parole di Gasperini in conferenza, le vuole commentare?

"No, non ho mai commentato le dichiarazioni del mister. Sono la dimostrazione di quanto abbia a cuore l'Atalanta, poi la nostra storia è stata anomala ma purtroppo anche le storie più belle finiscono. Abbiamo l'obbligo di andare avanti. È una sfida emozionante ma siamo concentrati sulla partita".

Se potesse giocarsi un jolly per vedere l'Atalanta al top è questa sera?

"C'è sempre stata grande rivalità tra queste due squadre, dispiace non avere tutti i giocatori a disposizione ma sono sicuro che chi giocherà farà il massimo. Con eleganza tutte le partite sono uguali".