Atalanta-Roma, Carnesecchi: "Gasperini rappresenta tanto, oggi sarà una battaglia"

Al via il 2026 della Roma. I giallorossi iniziano l'anno da Bergamo sfidando l'Atalanta nella 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CARNESECCHI A DAZN

Cosa rappresenta per voi Gasperini?

"Rappresenta tanto, ha fatto qualcosa di fantastico qui a Bergamo. Siamo felici di accoglierlo e speriamo di abbraccialo a fine partita".

Cosa vi aspettate dalla partita?

"È un'occasione, è una partita importante e abbiamo la possibilità di agganciarci in alto. Sarà una battaglia".

CARNESECCHI A SKY SPORT

Oggi è una sfida tra i migliori portieri del campionato, sul podio mettiamo anche Maignan. È corretta come valutazione?

"Sì, questa sera è una fantastica partita e ce la giochiamo a viso aperto. Si sfidano i migliori giocatori, siamo orgogliosi di essere qui e speriamo di dare spettacol".

Gasperini?

"È una partita come le altre, siamo felici di rivedere il mister e di riaccoglierlo".

Occasione per vincere uno scontro diretto?

"È un'opportunità per attaccarci alle squadre più in alto, speriamo di sfruttarla al meglio".