Roma-Genoa, Lopez: "Pisilli? Non parliamo di calciatori di altri club. Frendrup? Non vogliamo perdere giocatori importanti"

Allo Stadio Olimpico arriva il Genoa di Daniele De Rossi. Alle 20.45 la Roma ospita i rossoblù nella 17esima giornata di campionato e prima del fischio d'inizio il ds rossoblù Diego Lopez ha parlato ai microfoni dei cronisti:

LOPEZ A SKY SPORT

Pisilli?

"Buonasera a tutti soprattutto ai genoani che sono a casa per decisioni che non dipendono da noi. Si parla di tanti giocatori di qualità, ma siamo troppo concentrati su questa partita e non parliamo di giocatori che sono di altre società".

Quindi non vuole parlare di Pisilli e Perin?

"Il nostro focus sul mercato è partire da una base chiara, abbiamo una squadra con un senso collettivo alto e dobbiamo fare un mercato per proteggere questo. Se troviamo qualche giocatore che ci possa aiutare per la salvezza, saremo aperti".

Norton-Cuffy e Frendrup rimarranno fino al termine della stagione? O andranno via magari proprio alla Roma?

"Stanno crescendo, stiamo costruendo qualcosa giorno dopo giorno. Ci sono richieste e questo è un buon segnale. Il nostro obiettivo è uscire dal mercato con lo stesso livello attuale o più alto di quello di oggi. Il mercato di gennaio è molto difficile, non vogliamo perdere giocatori importanti per la squadra".

LOPEZ A DAZN

È la partita di De Rossi, come la sta vivendo?

"Buonasera a tutti, buone feste soprattutto ai genoani che non sono qui purtroppo per decisioni che passano sopra la nostra testa. Conoscete Daniele, è una brava persona e un bravo allenatore, ha preparato la settimana con professionalità per vincere. Per lui è una partita speciale e ha la capacità per prendere le migliori decisioni per il Genoa".

Il Genoa ha ritrovato coraggio e oggi servirà.

"Siamo una squadra che ha trovato la forza nel collettivo e si riconosce, questo è importante. Abbiamo l'obiettivo della salvezza e il trend è positivo, dobbiamo continuare a lavorare così. Dopo l'arrivo di Daniele abbiamo giocato partite in modo collettivo".

A che punto è la questione Perin?

"Ad oggi rimane un discorso di mercato, dobbiamo puntare sull'aspetto collettivo della squadra. Se troviamo giocatori che sono capaci di aggiungere qualità siamo attenti. Si parla di giocatori di grandissima qualità ma non parliamo di altri calciatori di altri club".

Pisilli?

"Sono giocatori di un'altra squadra e per rispetto non ne parliamo".