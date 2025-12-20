Juventus-Roma, Chiellini: "Dovremo essere bravi per contenerli, non avranno dormito tranquilli"

La Roma fa tappa a Torino per sfidare la Juventus nella 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CHIELLINI A SKY SPORT

È un bel test per voi?

"È una gara importante. Servirà essere bravi a contenere la Roma, a cominciare dai loro duelli, dalla loro grande aggressività. Non sarà semplice, è ciò che li ha sempre resi grandi. Ma bisogna anche cercare di portarli fuori da quello che vogliono loro, perché è ciò che cercano continuamente. Abbiamo qualità, abbiamo l’uno contro uno e dobbiamo provare a rompere un po' questo giocattolo quasi perfetto che hanno costruito in questi mesi".

Se dovesse andare bene, tutti a cena dopo?

"Sì, con le vongole. Poi vediamo cosa succederà".

Si sta iniziando a vedere la mano di Spalletti.

"Dall’alto della sua esperienza ha dato soluzioni ai giocatori, convincendoli giorno dopo giorno che se fanno in partita quello che provano durante la settimana i risultati arrivano. Questa è stata la prima settimana in cui è riuscito a lavorare davvero e sicuramente è stata una settimana intensa dal punto di vista fisico e tecnico. È stato un periodo di costruzione importante, una sensazione che avevamo già dopo la vittoria di Bologna, una delle prime partite in cui siamo stati davvero costanti e convincenti per tutti i 90 minuti. C’è grande fiducia. Sappiamo però chi sono gli avversari, sappiamo di affrontare una squadra forte e conosciamo le difficoltà. I dettagli faranno la differenza, soprattutto sui calci piazzati e in alcune situazioni in cui loro possono essere pericolosi. Abbiamo un potenziale offensivo che credo non abbia fatti dormire così tranquilli nemmeno loro".