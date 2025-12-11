Celtic-Roma, GASPERINI: "Non possiamo stare fermi sul mercato, dobbiamo migliorarci. Ndicka ed El Aynaoui con il Como? Lo sapremo domani"

La Roma sbanca Celtic Park e vince 0-3 contro il Celtic grazie all'autorete di Liam Scales e alla doppietta di Evan Ferguson nel primo tempo. Successo importante per i giallorossi, che salgono a 12 punti in classifica e si piazzano al decimo posto. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

GASPERINI A SKY SPORT

Ieri sera i complimenti reciproci con Italiano, oggi una bella serata per il calcio italiano...

“Ci voleva, ne abbiamo bisogno. Non è facile vincere in trasferta su questi campi storici e pieni di gente. Oggi abbiamo fatto un'ottima gara”.

Ha cambiato 5 elementi, ha dato freschezza e dinamismo...

“Ci stavano tutti, è il momento in cui abbiamo bisogno di fare della valutazioni importanti e vanno fatte nelle partite che contano. Giocare in questi stadi non è facile, soprattutto contro squadre che arrivano da risultati positivi. Grande prestazione di Pisilli, Ferguson e di tutti. Dà fiducia e allarga la rosa”.

Con Ferguson bastone e carota...

“Ha fatto in partita quello che ultimamente ho visto in allenamento. Lui è giovane, bisogna avere pazienza al di là dei gol. Il secondo è stato bellissimo, ma è importante soprattutto la prestazione e che giochi con intensità, con questa corsa e che non si abbatta”.

Non è che ora non la accontentano sul mercato?

“Magari fosse risolta la situazione. Bisogna aver pazienza, sono ragazzi giovani che di colpo magari svoltano e danno continuità e sarebbe stato molto meglio fosse così. Del mercato si parlerà più avanti. Abbiamo ancora partite importanti”.

In Europa c’è differenza con il nostro campionato? Un calcio diverso?

“In Europa vai ad incontrare squadre leader nei loro campionati. Le partite sono più aperte perché sono squadre che hanno fiducia di fare gol e che attaccano con tanti uomini. Vengono fuori partite diverse al contrario del nostro campionato, dove c’è meno spazio. Incontri anche attaccanti fortissimi, è difficile dire sia più facile, ma sicuramente è un altro tipo di calcio”.

State bene fisicamente…

“La condizione fisica dipende da tante cose, a volte la fatica è più nervosa. A volte si considera poco l’avversario o lo trovi motivatissimo come successo domenica. Questi ragazzi sono preparati dal punto di vista fisico per giocare più partite. Quello che non è facile è giocare al massimo. Poi si confonde con la condizione fisica, ma non è solo quello”.

Ce la farete a trattenere El Aynaoui per Roma-Como?

“Lo sapremo domani, ce lo auguriamo. Sarebbe importante trattenere sia lui sia Ndicka, ma non dipende da noi. Comunque dovremo affrontare altre partite senza due pezzi importanti, ma Pisilli è in crescita. Ha fatto bene e sono contento per lui. Cercheremo di sopperire al meglio”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Prestazione convincente, è sembrata una Roma che ha riacceso il motore. Ferguson?

"Speriamo ci siano conferme nelle prossime partite: il percorso è stato tortuoso, ma oggi ha convinto come spesso ha fatto meno. Può essere un giocatore efficace. La fatica? Ora non siamo più stanchi? Come in tutte le cose ci sono momenti in cui si recupera di meno, ma poi siamo di nuovo pronti. Non esiste il termometro sul recupero: dipende anche dall'umore, dalla testa, dalla motivazione e non è facile averla. Questo è il bello della Serie A".

Oggi ha lasciato fuori Bailey, Dybala e Pellegrini...

"Sì, non era capitato spesso: chiaro è che quando mancano così tanti giocatori in un reparto si soffre. La produzione offensiva è stata di livello, anche per come abbiamo gestito il pallone da dietro. Sui tiri in porta si può ambire a fare meglio".

Oggi la Roma ha mostrato personalità...

"Anche in Italia l'ha fatto, ci sono state tante trasferte tipo a Milano e in altri campi. La squadra ha personalità, si deve attaccare al gioco e ai riferimenti in campo. Bisogna giocare bene di squadra".

Il primo tempo è stato perfetto? Il nervosismo nel finale?

"Non mi sono arrabbiato con i calciatori, mi sono sembrate tante 5 ammonizioni in questa gara. Avevamo buon margine e non abbiamo perso tempo: le ammonizioni erano eccessive, come lo era il rigore. Menomale che l'hanno sbagliato: basta un episodio per cambiare la gara. Noi siamo stati bravi a non perdere il ritmo. Il primo tempo è stato buono".

Sorpreso dalle riserve?

"El Aynaoui è un titolare, Rensch aveva dato buone risposte, El Shaarawy lo conosciamo. La sorpresa è stata Ferguson, che ha sempre giocato quando era a disposizione: oggi è stata la sua prova più convincente. Queste soluzioni allungano la rosa: è un vantaggio".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Siamo al 10 dicembre, dobbiamo giocare tante partite ancora. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio: indipendentemente, la stagione ha dimostrato qualcosa. Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni. Del mercato ho parlato già, poi magari lo rifarò a gennaio. Il focus ora è alle gare, non sulle altre distrazioni che potrebbero essere negative per i ragazzi".